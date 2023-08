The Madison Square Garden verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Madison Square Garden hat am 17.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,390 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 175,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 126,9 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte The Madison Square Garden ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 887,45 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 821,35 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,24 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 881,28 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at