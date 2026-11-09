The Madison Square Garden zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Madison Square Garden äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat The Madison Square Garden im vergangenen Quartal 45,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Madison Square Garden 39,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at