|
09.11.2026 06:31:29
The Madison Square Garden zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
The Madison Square Garden äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat The Madison Square Garden im vergangenen Quartal 45,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Madison Square Garden 39,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!