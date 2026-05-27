Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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27.05.2026 04:48:00
The "Magnificent Seven" Are Done Reporting for the Quarter. Here Are My Top 3 to Buy Now.
The "Magnificent Seven" stocks are some major tech companies that have a huge influence over the market. They are:All seven of these stocks have wide followings, and each has now reported earnings for the first three months of 2026. But of the seven, which one of these is best? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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