The "Magnificent Seven" Day of Reckoning Has Arrived: Three Moves to Make Now

April 19 featured one of the most drastic tech-led sell-offs we've seen in a while, with Nvidia (NASDAQ: NVDA) falling 10% in a single session. All of the "Magnificent Seven" stocks got hit hard on Friday and led the Nasdaq Composite to fall 5.5% in a week.The Magnificent Seven is a term coined by Bank of America analyst Michael Hartnett and includes Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, and Tesla.