Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.05.2026 21:30:00
The "Magnificent Seven" Have a Combined Market Cap of Just Under $23 Trillion. Is Now the Time to Diversify Outside of Tech?
The "Magnificent Seven" stocks have been rising in value in recent weeks, as excitement has returned to tech and artificial intelligence (AI) stocks in particular. The Roundhill Magnificent Seven ETF (NYSEMKT: MAGS) is up over 15% in just the past month. Today, the combined value of the Magnificent Seven stocks is nearly $23 trillion, with Nvidia and its $4.8 trillion valuation leading the way. That's more than one-third of the S&P 500's total market cap. While it may be tempting to jump on the bandwagon and profit from potential gains due to AI, there's also the risk of another steep correction in tech being around the corner. Is it still a good idea to invest in tech stocks, or should you consider diversifying to minimize your overall exposure?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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