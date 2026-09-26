The "Magnificent Seven" Stocks Explained: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, and Tesla. Here's the 1 I'm Selling.

If you've been in or around the stock market for any length of time at all, then you've almost certainly heard the term. But what exactly are the so-called "Magnificent Seven" stocks everyone keeps talking about? And perhaps more importantly, are any of them worth buying right now?

As is always the case, some are more promising than others. Some of them are still worth buying, while I could take or leave others. There's one Magnificent Seven name, however, I'd make a point of steering clear of, or even selling if you currently own it.

But first things first.

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