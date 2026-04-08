LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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08.04.2026 11:25:00
The Major Long-Term Risk Facing Norwegian Cruise Line Stock in 2026
Like most cruise line stocks, Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH) has continued to sail in smooth waters. The cruise line has benefited from high demand for cruise vacations. So far, occupancy numbers have remained high despite economic uncertainty, putting the company on a firmer financial footing, at least temporarily.Unfortunately, the COVID-19 pandemic left the consumer discretionary stock vulnerable to a severe economic downturn, and rising debt levels could put the cruise line's finances into crisis.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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