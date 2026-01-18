FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
18.01.2026 11:00:51
The Man Delivering FedEx Into the Age of Drones, Robots and A.I.
Raj Subramaniam took over three years ago from FedEx’s founder, who ran the company for nearly 50 years. Since then, technology, tariffs and other disruptions have “fundamentally shifted” patterns of global trade.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|265,05
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.