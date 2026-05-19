Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
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19.05.2026 15:00:47
'The Mandalorian and Grogu' Review: Not the Star Wars Epic You're Looking For
Star Wars: The Mandalorian and Grogu is a fun popcorn flick, with little story and no purpose. Just shut off your brain and you'll be fine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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