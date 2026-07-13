The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.07.2026 16:02:00
The Market Cap for Jensen Huang's Nvidia Climbs Past $5 Trillion as Reports of a Kyber Delay Are Dismissed
On July 5, the semiconductor and artificial intelligence (AI) analysis company SemiAnalysis issued a statement suggesting that Nvidia (NASDAQ: NVDA) could be facing a more than one-year delay in an important product launch.The chipmaker was quick to respond, and the stock price has climbed since CEO Jensen Huang's company issued a statement that pushed back against those claims.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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