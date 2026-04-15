The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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15.04.2026 22:10:00
The Market Didn't See AST SpaceMobile's Move Coming. These 2 Stocks Are Next to Watch.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), a developer of low Earth orbit (LEO) satellites for cellular connections, went public through a merger with a special-purpose acquisition company (SPAC) just over five years ago. Its stock closed at $11.81 per share on its first day, but sank to a record low of $2.01 on April 2, 2024. It lost its luster as it repeatedly delayed the long-awaited launch of its first BlueBird Block 1 (BB1) commercial satellites, racked up steep losses, and faced stiff competition from SpaceX's Starlink. But today, its stock trades at about $85.That comeback was driven by its deals with telecom giants like AT&T and Verizon, the launch of its first five BB1 satellites in September 2024, and the launch of its first BlueBird Block 2 (BB2) satellite -- which can process ten times more data than its predecessor -- last December. It also impressed the bulls with its goal of reaching 60 satellites in orbit by the end of this year, as well as its long-term aim of launching over 240 satellites.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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