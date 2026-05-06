The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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06.05.2026 20:05:00
The Market Didn't See Rocket Lab's Move Coming. These 2 Stocks Are Next to Watch.
Many investors shunned Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), a developer of reusable orbital rockets, when it went public via a merger with a special-purpose acquisition company (SPAC) in August 2021. It started trading at $11.58, but sank to a record low of $3.79 in June 2022.But today, Rocket Lab's stock trades at about $82. It skyrocketed after successfully launching its Electron rocket, which can carry small payloads of up to 300 kilograms into space, 87 times. It secured contracts with big customers, including NASA, the U.S. Space Force, the Swedish National Space Agency, Capella Space, Kinéis, and BlackSky Technology. It plans to launch the Neutron, a higher-capacity rocket, by the end of this year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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