The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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06.06.2026 06:00:00
The Market Has Only Done This 4 Times Since World War II. Here's What Comes Next.
The folks at Deutsche Bank Research recently pointed out something interesting about our current stock market -- that the S&P 500 has only risen this rapidly four times in the 81 years since the end of World War II.As of the end of May, it had gained more than 16% over the past two months. For context, consider that the S&P 500 has averaged annual returns close to 10% (ignoring inflation) over many decades, and an impressive 13.7% over the past decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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