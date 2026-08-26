Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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26.08.2026 09:52:01
The Market Has Priced Intel Anywhere Between $24 and $142 in the Past 12 Months
Within the past year, the market has valued Intel (NASDAQ:INTC) at $23.68 per share, at $142.35 per share, and at nearly everything in between. As of this writing, shares sit at $87.26 -- about 39% below the high, and still about 3.7 times the low.That is a sixfold spread within one year for the same company. How much of Intel's price is the business that exists, and how much is a claim on the foundry business Intel is promising to build?Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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