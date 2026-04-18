The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.04.2026 18:00:00
The Market Has Punished Lululemon Stock -- Is That Your Buying Opportunity?
Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) has lost close to half of its valuation over the past five years. Investors have been dumping the stock in droves due to multiple reasons, and now, it's trading at levels it hasn't been at since 2020. The business has been facing challenges, but the brand is arguably still strong, especially among teens and young adults. Warren Buffett once said that he likes to buy companies when they're in "temporary trouble," as it can lead to significant returns later on. Are Lululemon's problems temporary, and could this be a fantastic time to buy the stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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