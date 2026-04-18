The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.04.2026 03:15:00
The Market Is Chaos -- but Buying Enbridge Right Now Could Change Your Future
Enbridge (NYSE: ENB) is correctly classified in the energy sector. However, the lofty 5.4% dividend yield is backed by a reliable fee-generating midstream business located in North America. The geopolitical conflict in the Middle East isn't a major factor for the company, even if it leads to a global recession. But there's more to the story than just oil, which is why Enbridge could change your financial future.Enbridge moves oil and natural gas on behalf of other energy companies. It charges fees for the use of its energy infrastructure assets, such as pipelines, so the price of what is being moved is less important than the volume being transported across its midstream system. Energy is vital to the modern world, so volume tends to be strong regardless of energy prices and stock market dynamics, and it tends to hold up fairly well during economic downturns. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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