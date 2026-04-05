MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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05.04.2026 13:05:00
The Market Is Down -- Here's Which Stock Between Amazon and MercadoLibre to Buy First
Investors deciding between buying Amazon (NASDAQ: AMZN) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI) face a challenge in deciding between similar stocks.Both made their name by pioneering e-commerce in their respective regions before finding success with other businesses. Amazon led the way in cloud computing, while MercadoLibre's fintech arm has helped change how consumers spend money in Latin America.Knowing those things, the question now is which top e-commerce company is a better buy in a down market. Let's take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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17.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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03.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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25.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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