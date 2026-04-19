The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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19.04.2026 10:02:00
The Market Is Nervous. This Growth Stock Is Your Shot at Doubling Up.
It's no secret that equity investors have a lot of things on their minds. They were already concerned about the overall economy at the start of the year. The Iran war and the potential economic fallout took these worries to a new level.Investors' most immediate concern is the effect of the rapid rise in oil prices on consumer discretionary spending. This follows an extended period in which many consumers' budgets have already been stretched by persistently high inflation.The stock market has recovered from the steep decline earlier this year. Large-capitalization stocks, measured by the S&P 500 index, have gained 1.7% this year through April 14.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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