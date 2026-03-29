The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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29.03.2026 11:20:00
The Market Is Punishing This AI Stock. History Says That's a Mistake.
Artificial intelligence (AI) stocks have struggled in recent months, upset by a variety of elements. Investors have worried about the fast pace of AI spending, any negative economic data, and geopolitical turmoil, such as the war in Iran. These concerns have weighed on investors' appetite for growth stocks -- the stocks most vulnerable to such problems.Against this backdrop, one stock in particular has seemed to drop out of favor. It's a company that's delivered explosive earnings growth, has seen its stock soar in the quadruple digits in recent years, and is well positioned for more growth.The market is punishing this AI stock... but history says that's a mistake.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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