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19.04.2026 11:15:00

The Market Is Shaky, But These 2 Stocks Are Built for the Long Haul

The markets have been on a wild ride the past few months, but uncertainty is often where the best long-term opportunities are found. Short-term traders may flinch at every scary headline, but disciplined investors look to buy businesses with durable advantages, growing industries, and strong execution.Two consumer goods stocks built for the long haul are Costco (NASDAQ: COST) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI). Although they are fundamentally different businesses, they are similar in their growth strategies and execution.One is a global warehouse retailer, and the other is Latin America's dominant e-commerce and fintech platform. Each has a compelling story for long-term investors. They are strong enough to endure across any market cycle, and their fundamentals are bullish even among short-term volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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