The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
21.10.2026 17:45:00
The Market Is Triggering a Warning Not Seen in Decades. Here's What History Says Comes Next.
The market has posted one of its best-ever stretches over the past four years. After falling nearly 20% in 2022, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has doubled. That's the power of investing and the magic of compounding.
But the market isn't a one-way ticket to riches. It goes up and down, and that can challenge hopeful investors. As the S&P 500 has expanded, so has its valuation. And as investing legend Warren Buffett has pointed out, "stocks can't outperform businesses indefinitely."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.