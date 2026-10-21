The Market Is Triggering a Warning Not Seen in Decades. Here's What History Says Comes Next.

The market has posted one of its best-ever stretches over the past four years. After falling nearly 20% in 2022, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has doubled. That's the power of investing and the magic of compounding.

But the market isn't a one-way ticket to riches. It goes up and down, and that can challenge hopeful investors. As the S&P 500 has expanded, so has its valuation. And as investing legend Warren Buffett has pointed out, "stocks can't outperform businesses indefinitely."

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