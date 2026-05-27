The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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27.05.2026 11:31:00
The market isn’t fully pricing in a peace deal yet, as investors see no alternative to U.S. stocks, says Barclays
Since the start of the war in Iran, investors have favored U.S. stocks over international equities, but a deal could help to reduce the gap.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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