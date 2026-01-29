The Market Aktie
The Market Just Did This For the 1st Time in 30 Years. Here's What History Says Happens Next.
The first month of 2026 has seen a significant market rotation from what investors have been used to over the past three years. A market that had been dominated by tech, growth, and the "Magnificent Seven" stocks has gotten leadership instead from small caps, value stocks, and precious metals.Investors who have maintained diversification in their portfolio have probably welcomed the improving breadth. However, those who are still overweight in last year's leaders have probably enjoyed little return, if any.But one of the biggest stories of the year so far has to be what the Russell 2000 is doing. After years of underperformance, the index has pulled off an historic feat to start the new year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
