The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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09.04.2026 08:00:00
The Market Just Gave You a Rare Chance to Buy These 3 AI Stocks at a Discount
Even in the middle of a bull market, it's not uncommon to see a market pullback or sector rotation. And with the war with Iran, the artificial intelligence (AI) stocks that have been leading the market higher have pulled back, with investors rotating into energy and value stocks.However, this is likely to be a temporary phenomenon. While value stocks will have their day, it is growth that ultimately pushes companies to increase in size and importance. Great stocks rarely go on sale, but when they do, you should grab them when they are trading at a discount. Let's look at three great AI stocks to buy now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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