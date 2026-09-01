MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
01.09.2026 14:30:00
The Market Keeps Punishing MercadoLibre for Growing Too Fast. Here's Why That's Exactly When to Buy.
MercadoLibre's (NASDAQ: MELI) stock price recently closed above $1,950, still roughly 26% below its 52-week high, and the pattern this year has been almost comic: The company reports record revenue and beats estimates, but the stock drops.In May, MercadoLibre posted its fastest revenue growth in four years, and the stock fell 12.7% the next day. In August, it crossed $10 billion in quarterly revenue for the first time and beat on both lines, but shares dropped as much as 9% before settling down by about 4.5%. Thirty consecutive quarters of 30% or better growth ... and the market keeps flinching.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
17.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.at)
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc
|1 676,60
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.