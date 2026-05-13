The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.05.2026 06:01:00
The Market Looks Frothy: 3 Moves I'm Making In Response
As the market indexes hover near all-time highs, investors appear optimistic, as stocks tied to areas such as artificial intelligence (AI) continue moving higher.Nonetheless, such moves may worry long-term investors. The Shiller price-to-earnings (P/E) ratio, which averages earnings over a 10-year period adjusted for inflation, is now at around 42. The only other time it reached that level was during the dot-com boom, and as many long-term investors know, that gave way to a dot-com bust.That history has me concerned. Although I'm not giving up on the stock market, I'm making three moves that I think will protect me should the worst happen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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