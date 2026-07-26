MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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26.07.2026 21:41:00
The Market May Be Focusing on the Wrong Metric at MercadoLibre
When MercadoLibre (NASDAQ: MELI) reported another quarter of strong revenue growth, investors quickly shifted their attention elsewhere:Operating margin narrowed. Logistics costs increased. Shipping subsidies remained elevated. These became investors' focus instead of the headline growth of 49%.The market's concern was straightforward: MercadoLibre's growth is becoming more expensive. That's a fair concern, since profitability ultimately determines shareholder returns. But it also raises a more important question:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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