The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
17.04.2026 05:34:14
The Market Sold Off Hard. Then It Recovered Fast. Here's What That Cycle Tells You About Staying Invested Through the Next Crisis.
Earlier this year, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell about 9%, while the Nasdaq-100 dropped 12%. It was the biggest decline for U.S. stocks in about a year and was triggered by the uncertainty over the war in Iran.For many investors, it was a panic moment. Stock market corrections haven't been that common over the past few years, so the pain of seeing a loss in their investment values was no doubt very real. But while nobody wants to see the value of their accounts go down, how people react to that situation goes a long way in determining whether those short-term losses turn into long-term underperformance.Investors who saw their investments decline over the past month and decided to get out before they risked further losses likely missed out on the entire rebound in April. In essence, they did the one thing behavioral finance experts tell you not to do: sell low and buy high (if they bought back in at all).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.