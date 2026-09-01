Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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01.09.2026 18:00:00
The Market's Most Feared Month Is Here. These 3 AI Stocks Have Survived It Before.
September has earned its reputation. It is the only month with a negative long-run average return, down about 1.2% since 1928, and it finishes positive just 44% of the time. Four of the past five Septembers fell by an average of 4.2%.But averages hide what actually happens. September is also when several of the largest AI companies report earnings, and a strong print in a weak month tends to produce outsize moves. Three names have already proven that. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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