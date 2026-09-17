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17.09.2026 06:31:29
The Marquie Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The Marquie Group gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal hat The Marquie Group 0,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5000 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 0,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9800 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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