The Marquie Group präsentierte Quartalsergebnisse

The Marquie Group hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Marquie Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 900 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at