Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
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03.11.2026 15:23:11
The Marzetti Company Reports Decline In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - The Marzetti Company (MZTI) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $29.30 million, or $1.07 per share. This compares with $47.18 million, or $1.71 per share, last year.
Excluding items, The Marzetti Company reported adjusted earnings of $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $481.52 million from $493.47 million last year.
The Marzetti Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.30 Mln. vs. $47.18 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.71 last year. -Revenue: $481.52 Mln vs. $493.47 Mln last year.
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