The Marzetti Company Reports Decline In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - The Marzetti Company (MZTI) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $29.30 million, or $1.07 per share. This compares with $47.18 million, or $1.71 per share, last year.

Excluding items, The Marzetti Company reported adjusted earnings of $1.14 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.4% to $481.52 million from $493.47 million last year.

The Marzetti Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $29.30 Mln. vs. $47.18 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.71 last year. -Revenue: $481.52 Mln vs. $493.47 Mln last year.