Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|
03.02.2026 13:45:02
The Marzetti Company Reveals Climb In Q2 Income
(RTTNews) - The Marzetti Company (MZTI) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $59.08 million, or $2.15 per share. This compares with $48.99 million, or $1.78 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $517.95 million from $509.30 million last year.
The Marzetti Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $59.08 Mln. vs. $48.99 Mln. last year. -EPS: $2.15 vs. $1.78 last year. -Revenue: $517.95 Mln vs. $509.30 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!