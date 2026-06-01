Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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01.06.2026 16:07:00
The massive run-up in AI stocks this year may be built on a ‘token mirage’
Trading veteran Kevin Muir, author of the Macro Tourist on Substack, raises questions about true demand for artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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