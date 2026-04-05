Incredible Holdings Aktie

Incredible Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.04.2026 16:15:00

The Metals Company Inc. Just Got Incredible News from the NOAA. Here's What It Means for Investors.

The Metals Company (NASDAQ: TMC) isn't doing something new, per se. After all, the start-up is just trying to build a mining business. However, the location of the mining operation is a bit unique. This is why the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is involved. In March, The Metals Company got some incredible news from NOAA. And investors still need to treat the stock with extreme caution. Here's what you need to know.The Metals Company is attempting to build a deep-sea mining operation. Deep-se mining has been done before, but it just wasn't economically sustainable. The Metals Company has been developing new technology, which it believes will enable it to generate profits despite the unusually harsh conditions under which its mine will operate. All of the pieces are slowly starting to come together.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Incredible Holdings Ltd. Registered Shs 0,00 0,00% Incredible Holdings Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen