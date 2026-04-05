Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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05.04.2026 16:15:00
The Metals Company Inc. Just Got Incredible News from the NOAA. Here's What It Means for Investors.
The Metals Company (NASDAQ: TMC) isn't doing something new, per se. After all, the start-up is just trying to build a mining business. However, the location of the mining operation is a bit unique. This is why the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is involved. In March, The Metals Company got some incredible news from NOAA. And investors still need to treat the stock with extreme caution. Here's what you need to know.The Metals Company is attempting to build a deep-sea mining operation. Deep-se mining has been done before, but it just wasn't economically sustainable. The Metals Company has been developing new technology, which it believes will enable it to generate profits despite the unusually harsh conditions under which its mine will operate. All of the pieces are slowly starting to come together.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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