06.03.2026 14:00:00
The Metals Company (TMC) Could Set You Up for Life (Or Go to $0)
In recent years, rising geopolitical tensions have brought critical minerals and rare earth metals into the spotlight. These crucial materials power advanced technologies, including electric vehicles, wind turbines, and semiconductors, and are also essential for national defense and aerospace applications. As a result, policymakers have made securing critical mineral supply chains a top priority.One company that looks to establish itself in the domestic critical mineral industry is The Metals Company (NASDAQ: TMC). The company is looking to mine the deep-sea floor, and its upside potential is massive. However, there are political and execution risks along the way that could send the stock to zero as well.Here's what investors need to know about The Metals Company, including its upside potential and the risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
