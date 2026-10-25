Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
25.10.2026 20:15:00
The Metals Company Trades at $2.65. Analysts See It at $10. Here's What Would Need to Go Right for It to Close That Gap.
The Metals Company (NASDAQ: TMC) stock has been under pressure this year. The company's share price has fallen 73% across 2026's trading, and it's down 76% from the lifetime high it reached last fall. But while the stock has been taking a beating in recent trading, some Wall Street analysts see the seabed mining specialist going on a strong bull run in the not-too-distant future.
On Aug. 27, investment bank Stifel initiated coverage on TMC -- giving the stock a buy rating and a one-year price target of $10 per share. With the stock trading at roughly $2.65 per share as of this writing, that implies massive potential upside in a relatively short time. What would it take for the stock to close that valuation gap?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|19,90
|-2,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.