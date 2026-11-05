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05.11.2026 06:31:28
The Mosaic: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Mosaic äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
The Mosaic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,18 Prozent zurück. Hier wurden 3,10 Milliarden USD gegenüber 3,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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