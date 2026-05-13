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13.05.2026 06:31:29
The Mosaic: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Mosaic lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,82 Prozent auf 15,76 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,33 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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