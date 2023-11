The Mosaic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Mosaic hat am 08.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,680 USD. Im letzten Jahr hatte The Mosaic einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,66 Prozent auf 3,55 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,752 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,23 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at