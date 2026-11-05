The Mosaic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Mosaic präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 68,99 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 342,76 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,40 Prozent auf 4 650,37 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 586,19 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at