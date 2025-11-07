The Mosaic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Mosaic hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 18,81 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Mosaic 15,59 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at