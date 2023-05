The Mosaic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Mosaic hat am 04.05.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,14 USD gegenüber 2,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,11 Prozent auf 3,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,92 Milliarden USD gelegen.

Experten hatten einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,28 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at