The Mosaic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Mosaic hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,64 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat The Mosaic in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,05 Milliarden USD im Vergleich zu 11,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

