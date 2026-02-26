The Mosaic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Mosaic hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,64 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat The Mosaic in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,05 Milliarden USD im Vergleich zu 11,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at