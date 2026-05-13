The Mosaic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei The Mosaic ein EPS von 0,750 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Mosaic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at