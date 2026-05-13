The Mosaic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 229,72 ARS gegenüber 158,33 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 251,19 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 766,44 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at