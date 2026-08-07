The Mosaic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Mosaic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

The Mosaic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 242,34 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 296,37 ARS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Mosaic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 978,94 Milliarden ARS im Vergleich zu 3 452,72 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at