The Mosaic präsentierte Quartalsergebnisse

The Mosaic hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

The Mosaic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 343,30 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 71,51 ARS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 73,67 Prozent auf 4 593,41 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 644,83 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at