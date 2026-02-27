27.02.2026 06:31:29

The Mosaic präsentierte Quartalsergebnisse

The Mosaic hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 471,36 ARS. Im Vorjahresquartal waren 105,93 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 814,10 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 273,43 Milliarden ARS ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 423,45 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 100,72 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15 010,51 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10 184,87 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen