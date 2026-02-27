The Mosaic präsentierte Quartalsergebnisse

The Mosaic hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 471,36 ARS. Im Vorjahresquartal waren 105,93 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 814,10 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 273,43 Milliarden ARS ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 423,45 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 100,72 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15 010,51 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10 184,87 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at