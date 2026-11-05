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05.11.2026 06:31:28
The Mosaic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
The Mosaic hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,93 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,81 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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